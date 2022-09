Bujorul a fost declarat Floarea Nationala a Romaniei

Camera Deputatilor a adoptat proiectul prin care bujorul este declarat Floare Nationala a Romaniei.S-au inregistrat 180 voturi "pentru", 39 "impotriva" si 23 de abtineri. "Se declara floarea de bujor, din familia Paeoniaceae, ca Floare Nationala a Romaniei. In scopul marcarii Florii Nationale a Romaniei, anual se organizeaza, la nivel national si local, un Festival al bujorului, eveniment horticol, in care vor fi expuse in aranjamente peisagistice si ornamentale diferite specii de bujor", ... citeste toata stirea