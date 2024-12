Buletine de vot, stampilate inainte de alegeri in doua localitati din Cluj. Politia face verificari

Politistii clujeni au fost sesizati in seara de 30 noiembrie, in jurul orei 21:00, in legatura cu posibile fraude la sectiile de votare din localitatile Cornesti si Sancraiu, judetul Cluj.Conform reclamatiilor, buletinele de vot ar fi fost stampilate cu stampila de control a sectiei de a votare inainte de ziua alegerilor."La data de 30 noiembrie a.c., in jurul orei 21:00, Politia Municipiului Turda a fost sesizata cu privire la faptul ca, la sectia de votare din localitatea Cornesti, comuna ... citește toată știrea