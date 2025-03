"Buletinele cu cip" devin realitate! Distribuirea noilor carti electronice de identitate va incepe la Cluj

Cartile electronice de identitate, cunoscute ca "buletine cu cip", vor fi eliberate din 20 martie 2025 pentru persoanele cu varsta de peste 14 ani!Procesul va incepe in judetul Cluj, unde a fost si implementat proiectul-pilot, urmand ca in termen de 2 luni, noile carti electronice de identitate sa fie disponibile in Bucuresti si in restul judetelor.Ministerul arata ca a finalizat toate masurile tehnice pentru emiterea noilor carti electronice de identitate (CEI) si ca din 1 martie erau ... citește toată știrea