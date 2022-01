Bunica si concubinul mamei copilului din Dej lasat sa agonizeze si sa moara au fost condamnati la ani grei de inchisoare, dupa ce mama acestuia a fost la randul sau condamnata la inchisoare.Tribunalul Cluj a dispus in urma cu cateva zile condamnarea bunicii copilului, si a concubinului mamei acestuia, la ani grei de inchisoare - bunica la 18 ani si patru luni de inchisoare in regim de detentie, iar concubinul - 19 ani, doua luni si zece zile de inchisoare, in acelasi regim. Hotararea, ... citeste toata stirea