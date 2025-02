Bunicuta de 70 de ani din Cluj, jefuita miseleste de indivizi necunoscuti! Hotii au intrat in casa batranei si i-au furat toate bijuteriile

O batranica din comuna Iclod a ramas fara bijuterii, dupa ce hotii i-au pradat casa.Totul s-a intamplat joi seara, hotii intrand in casa femeii in jurul orei 19:45. Cand si-a dat seama, batrana a sunat rapid la 112, insa hotii disparusera deja.,,La data de 30 ianuarie a.c., in jurul orei 19.45, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au fost sesizati, de catre o femeie de 70 de ani, cu privire la faptul ca, ... citește toată știrea