Bunicuta de 83 de ani din Cluj-Napoca, de negasit! Politistii fac apel la clujeni sa sune la 112, daca au orice informatie despre ea FOTO

Cluj-Napoca in alerta: Bunica de 83 de ani, disparuta fara urmaDe azi, 9 octombrie 2024, o familie din Cluj-Napoca traieste momente de ingrijorare si teama dupa disparitia neasteptata a lui BUCUR ULIANA, in varsta de 83 de ani. Femeia a plecat de acasa in jurul orei 9 dimineata, imbracata intr-un hanorac cu gluga negru cu buline albe si bocanci de piele negri. De atunci, nimeni nu a mai primit nicio veste de la ea.Uliana are o constitutie astenica, o inaltime de 1,60 m si o greutate de