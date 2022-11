O batranica in varsta de 92 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, data disparuta de familie in 26 noiembrie a fost gasita moarta intr-o livada, la marginea unui parau. Femeia plecase de acasa voluntar in data de 25 noiembrie."In urma sesizarii din data de 26 noiembrie a.c., cu privire la plecarea voluntara a unei femei in varsta de 92 de ani din ... citeste toata stirea