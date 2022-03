Bursa de mii de euro pentru cineasti la festivalul de film de la Cluj, cel mai mare din Romania, organizatorii anunta azi o noua editie a acestei burse.E vorba de bursa Alex. Leo Serban, oferita de Festivalul International de Film Transilvania, care are loc in acest an intre 17 si 26 iunie . Bursa e dedicata cineastilor, jurnalistilor si criticilor de film din Romania si are o valoare de 2.500 de euro. A fost initiata in memoria unuia dintre cei mai apreciati critici de film din Romania iar ... citeste toata stirea