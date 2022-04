Ca in Huedin, la nimeni. Indolenta Primariei aduce un bloc intre blocurile ANL, in loc de un parc de joaca pentru copii

Un imobil cu 5 apartamente dorit in orasul Huedin a fost intors din drum la Comisia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean (CJ) Cluj, dupa ce specialistii au aratat ca un bloc, inghesuit in mijlocul altor patru blocuri ANL edificate de Primaria din localitate, nu face cinste riveranilor. Arhitectii din comisie au recomandat fie un schimb de teren cu administratia locala in asa fel incat locul blocului propus sa fie luat de un loc de joaca, fie amenajarea pe teren a unei unitati de retail ... citeste toata stirea