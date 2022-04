Ca sa faca metroul, Primaria a pus in plan secund proiectul trenului metropolitan care se putea realiza mult mai repede si mai ieftin - arata specialisti in mobilitate

Numarul de pasageri a fost umflat in mod nejustificat in planul de fezabilitate al metroului, in timp ce in planul de fezabilitate al trenului metropolitan, aceasta cifra a fost diminuata, in mod voit, arata experti in mobilitate citati de presshub.ro. De exemplu, spun aceeasi experti, nu au fost inclusi cei care, in prezent, fac naveta cu autobuzul in directia Apahida, Baciu, Suceag, Mera sau Sannicoara si care, in cazul in care va exista un tren metropolitan, vor folosi mai degraba trenul. ... citeste toata stirea