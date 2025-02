Cabana din Cheile Baciului, cu restaurant si terasa, care a ajuns o ruina

Nu multa lume stie de zona turistica Cheile Baciului, la marginea orasului Cluj-Napoca, si chiar mai putina lume stie ca aici a fost construita o cabana, cu restaurant si locuri de cazare, ajunsa rapid o ruina dupa Revolutie.Cabana Cheile Baciului avea restaurant, terasa si chiar patru locuri de cazare. A fost slab frecventata insa, pentru ca nu multa lume ajungea in Cheile Baciului - in special din cauza ca pentru a ajunge in zona e nevoie sa traversezi calea ferata. Aflam mai multe ... citește toată știrea