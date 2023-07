Cadavrul barbatului care a cazut cu masina in Aries in urma cu doua saptamani a fost gasit doar in urma cu doua zile.In 1 iulie, in jurul orei 13.30, politistii din Turda au fost sesizati despre faptul ca pe albia raului Aries, in localitatea Moldovenesti a fost observat cadavrul unei persoane. La locul sesizat s-a deplasat o echipa operativa, in vederea efectuarii cercetarilor, iar cu ajutorul echipajului de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta sosit la fata locului a fost adus la mal ... citeste toata stirea