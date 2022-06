Cadavrul barbatului disparut in apele lacului Esaga de langa Gherla, ieri, a fost gasit in urma cu putine momente.Folosind sonarul de pe barca de cautare si salvare, echipajele au identificat in lac corpul unui barbat, recuperat de scafandrii de la Salvamont. In aceste momente se asteapta sosirea celor de la Medicina Legala la fata locului, arata Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Salvatorii adauga ca ar fi vorba despre un barbat de aproximativ 30 de ani.Amintim, cadavrul barbatului ... citeste toata stirea