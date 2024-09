Cadavrul unei femei a fost gasit in Aries

Ieri dupa-masa un cadavru a fost gasit in Aries, in zona localitatii Viisoara."La data de 10 septembrie a.c., in jurul orei 17.50, politistii din cadrul Politiei Municipiului Campia-Turzii au fost sesizati prin apel 112, cu privire la faptul ca in raul Aries se afla o posibila persoana inecata.Din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca cele sesizate se confirma, fiind vorba despre o ... citește toată știrea