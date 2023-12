Cadavrul unui barbat a fost gasit ieri dupa-masa in raul Aries, in zona unui complex comercial din Turda.Ieri in jurul orei 15.40 Politia Turda a fost sesizata, prin apel 112, despre faptul ca in raul Aries, in zona unui complex comercial din Turda, ar fi fost gasit cadavrul unui barbat. La fata locului a fost dirijata o echipa operativa de politisti, alaturi de echipaje ISU Cluj, care au procedat la scoaterea acestuia din apa. Din primele verificari efectuate la fata locului, nu au ... citeste toata stirea