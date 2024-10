"Cadoul" lasat pe final de mandat de Consiliul Local: Clujenii vor plati mai mult pentru ridicarea gunoiului. Cu mai bine de 50%

Comisia de preturi si tarife a Primariei a aprobat majoararea tarifelor de ridicat gunoiul din Cluj-Napoca, dupa ce Supercom a cerut inca din primavara acestui an acceasta crestere.Potrivit propunerii, preturile vor creste cu peste 50%. Aceasta in conditiile in care si anul trecut s-au majorat tarifele de ridicat gunoiul iar in Cluj trebuia sa functioneze sistemul platesti cat atunci.Consilierii locali urmeaza sa discute, la sedinta ordinara din 11 octombrie, un proiect de hotarare privind ... citește toată știrea