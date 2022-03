Cadru didactic clujean, premiat la Gala Profesorul Anului din mediul rural

Organizatia Teach for Romania a premiat in cursul zilei de ieri profesorii anului din mediul rural la cele cinci categorii ale Galei "Profesorul Anului din mediul rural". In cadrul evenimentului care celebreaza frumoasa munca depusa de profesorii din mediul rural, un cadru didactic din judetul Cluj s-a clasat pe locul 1, la categoria "Prevenirea abandonului scolar".Juriul editiei din acest an a selectat 15 cadre didactice finaliste, alese din peste 300 de cadre didactice, cate trei pentru ... citeste toata stirea