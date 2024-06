Cafele si carti pentru cei care merg la vot! Ce poti primi azi, in mod gratuit in Cluj-Napoca daca ai votat

Mai multe companii din Romania incurajeaza mersul la vot, prin gratuitati sau reduceri oferite votantilor in ziua de 9 iunie.La aceasta initiativa s-au alaturat si afaceri care au locatii si in Cluj-Napoca.Astfel, libraria Carturesti le ofera azi in mod gratuit o carte celor care au votat. Acestea pot fi ridicate doar in librariile fizice, in limita stocului disponibil.,,Faci alegeri in fiecare zi, dar duminica, 9 iunie, alegi cine te reprezinta in Parlamentul European si la Primarie!Arata ... citește toată știrea