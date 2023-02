Caine ciobanesc la plimbare prin oras, in cartierul "Buna ziua". Organizatie pentru Protectia Mediului: Tragedia de la Bucuresti se poate repeta si in Cluj

Organizatia pentru Protectia Mediului si Combaterea Braconajului trage un semnal de alarma dupa ce o femeie a murit in Capitala sfasiata de caini. Tragedia s-ar putea repeta si in "orasul de cinci stele" spun ONG-istii, iar solutia ar fi ca "Serviciul de colectare a cainilor sa fie disponibil non-stop, in regim de permanenta"."Propunerea noastra in calitate de ONG care se confrunta cu numeroase sesizari de atacuri ale cainilor liberi, in special pe fondurile de vanatoare, dar si in oras, ... citeste toata stirea