Cainii agresivi creeaza panica in Cluj! Fara lesa si botnita, ataca alergatorii din Parcul Rozelor

Situatie alarmanta in Cluj-Napoca, in Parcul Rozelor, unde caini de rasa pitbull, lasati liberi, fara lesa si botnita, ataca alergatorii, cat si alti caini fara stapan.Este vorba despre trei caini care, desi au stapan, nu sunt tinuti sub control. Desi exista un parc special amenajat pentru caini in zona, acestia sunt plimbati liber prin Parcul Rozelor, fara respectarea reglementarilor privind siguranta animalelor agresive."Caini liberi care ataca alergatori si alti caini cu stapan. Sunt trei ... citește toată știrea