Cainii de lupta confiscati la Cluj in luna iunie sunt dati de instanta inapoi celor care i-au EXPLOATAT

Judecatoria Cluj-Napoca a decis sa dea in custodie cainii de lupta confiscati in luna iunie in Baciu, chiar unuia dintre cei care a organizat evenimentul infam.Persoanele care protejeaza animalele din Cluj au dus o lupta grea cu politia si cu justitia pentru a salva aceste animale, mai ales ca exista temerea ca vor fi eutanasiate.Legislatia in acest cazuri lipseste, nemaifiind pana acum cazuri de acest gen.Judecatoria Cluj-Napoca a dispus plasarea a unei parti din cainii confiscati in baciu, ... citeste toata stirea