Cainii de stana devin un adevarat pericol public, din cauza conditiile inumane cu care sunt tratati. Lihniti de foame, acestia ajung pe strazile Clujului din livada Borhanci. Clujenii se plang ca Politia Animalelor nu face nimic, desi s-au facut nenumarate reclamatii, dar si petitii, in ultimii doi ani.Mai multi clujeni au surprins in ultimele saptamani acelasi caine in cartierul Gheorgheni, dar si in Grigorescu. Animalul "batut de soarta" refuza sa manance uneori din cauza starii precare pe ... citeste toata stirea