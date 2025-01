Cainii fara stapan creeaza panica in Cluj! Locuitorii dintr-un cartier, ingrijorati pentru copiii lor: "Nu vrem sa se intample o nenorocire"

Locuitorii din cartierul Borhanci, Cluj-Napoca, se confrunta cu o problema alarmanta: prezenta tot mai numeroasa a cainilor fara stapan.Potrivit semnalarilor facute de locuitori, cainii sunt vazuti de obicei in zona strazilor Buzias si Bicaz."Locuiesc in Borhanci, iar de trei zile incoace, pe strada Bicaz si in apropierea strazii Buzias sunt foarte multi caini fara stapan. Ieri, 29 ianuarie, au fost patru, iar azi, 30 ianuarie, au fost sase. Si acum trei zile cate ... citește toată știrea