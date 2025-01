Cainii si pisicile vor fi sterilizate gratuit in Cluj-Napoca si in 2025! Cum poate animalutul tau sa beneficieze de procedura gratuita

Cateii si pisicile din Cluj-Napoca pot beneficia de sterilizare gratuita si in 2025. Programul acopera costurile de serilizare a cainilor si pisicilor de rasa comuna si a metisilor acestora, fiind incluse in acesta si animalele fara stapan.Cum functioneaza procesul de insciere?Stapanii cainilor si pisicilor care au domiciliul in Cluj-Napoca, trebuie sa depuna o cerere adresata Primariei, fie online, fie in format fizic la Centrul de informare sau primariile de cartier. La cerere se va atasa o ... citește toată știrea