Cal "confiscat" de politistii din Cluj-Napoca, pentru ca a fost abandonat si chinuit - FOTO

Politistii Biroului pentru Protectia Animalelor au emis in 4 octombrie un ordin de plasare in adapost a unei cabaline gasite in zona strazii Pometului, din municipiul Cluj-Napoca, pentru o perioada de 45 de zile.Verificarile au fost demarate in urma unei sesizari, cu privire la faptul ca animalul ar fi fost lasat fara supraveghere pe un drum public, avand doua dintre membre legate intre ele, fiindu-i astfel ingreunata deplasarea.In cadrul activitatilor, ... citeste toata stirea