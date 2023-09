Oamenii care au urcat luni dimineata din Gara Cluj, in trenul care merge la Timisoara, au avut parte de o experienta demna de infamul "Tren al Foamei", de pe vremuri.Calatorii spun ca trenul era defect de la plecarea din Cluj, dar acest lucru nu a contat. Au mers asa cu el pana cand s-a defectat total, undeva intre statii, in jurul orei 6.40."Am pornit la 5.50, din Cluj, nu stiu exact unde suntem acum, stam undeva in camp.Unii calatoris-au alertat sa deschida usile. Daca arde si trenul ... citeste toata stirea