Calatorii si turistii care vin cu trenul la Cluj, tinta unor escrocherii cu bilete de transport: "Le vinde oamenilor care vin de la gara si habar n-au"

Turistii si calatorii care ajung in Cluj-Napoca cu trenul sunt expusi unei inselatorii chiar din momentul in care ajung in gara. O femeie a fost surprinsa in timp ce vinde bilete de transport public in statia de autobuz din Piata Garii.Aceasta profita de lipsa de informare a vizitatorilor, iar cei care cad in capcana au sanse sa cumpere bilete la preturi mult mai mari decat cele oficiale sau bilete invalide.Un clujean a semnalat situatia intr-o sesizare adresata Primariei Cluj-Napoca, ... citește toată știrea