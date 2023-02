Cale ferata pe ruta Gherla-Fizesu Gherlii-Esaga-Geaca-Sarmasel - au fost planuri mari, de ce nu s-a mai facut

Calea ferata a fost un vis frumos, care la Gherla s-a implinit in anul 1881. Compania Szamostalbahn (Calea ferata de pe Valea Somesului) a avut ca prim proiect constructia caii ferate intre Apahida si Dej, desprinsa din calea ferata Cluj - Razboieni. Extinderea a fost in plan, dar nu s-a mai putut realiza din motive obiective.Lucrarile de constructie ale caii ferate de la Apahida la Dej au inceput in iulie 1880. Initial erau prevazute doar cinci statii: Apahida, Rascruci, Iclod, Gherla si Dej. ... citeste toata stirea