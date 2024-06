Calea ferata Cluj-Aghiresu urmeaza sa fie modernizata. Trenurile "high speed" vor circula cu 100km/h, dupa finalizarea proiectului de 1,6 miliarde de lei

Au inceput recent lucrarile de reconstructie pentru calea ferata dintre Cluj-Aghiresu. Proiectul are o valoare de 1,6 miliarde de lei si se doreste finalizarea lui pana in anul 2026, pentru a se incadra in termenele PNRR.Electrificarea si modernizarea dintre Cluj-Napoca si Oradea (Episcopia Bihor), Magistrala M300, sunt obiectivele prevazute in lotul 1, stadiul in care se afla lucrarile in acest moment.Dupa finalizarea proiectului, trenurile vor putea circula cu o viteza maxima de 100 km/h, ... citește toată știrea