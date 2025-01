Calendarul alegerilor prezidentiale, aprobat de Guvern/Termenul limita pentru depunerea candidaturilor este 15 martie

Campania electorala pentru alegerile prezidentiale va incepe pe 4 aprilie si se va incheia in data de 3 mai iar candidaturile se vor putea depune pana in 15 martie, a spus public Mihai Constantin, purtatorul de cuvant al Guvernului.Guvernul a adoptat doua hotarari caracter electoral, care intregesc cadrul legislativ pentru desfasurarea alegerilor prezidentiale din 4 mai precum si pentru alegeri locale partiale in anumite unitati administrative."Perioada electorala va incepe in 18 februarie ... citește toată știrea