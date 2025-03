Calendarul inscrierilor la Cluj in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2025 - 2026. Cand pot fi depuse cererile de inscriere?

Inspectoratul Scolar Judetean Cluj va afisa astazi, 6 martie 2025, circumscriptiile scolare, precum si numarul claselor pregatitoare alocate fiecarei unitati de invatamant preuniversitar, potrivit Planului de scolarizare propus, pentru anul scolar 2025-2026Potrivit ISJ Cluj, copiii care implinesc 6 ani pana la 31 august 2025, inclusiv, trebuie sa fie inscrisi in clasa pregatitoare.Copiii care implinesc 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2025, inclusiv, pot fi inscrisi in clasa ... citește toată știrea