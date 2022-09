Calendarul oficial al examenului de Bacalaureat a fost publicat. Prima proba va fi pe 12 iunie

Calendarul examenului de Bacalaureat a fost publicat in Monitorul Oficial. Probele scrise incep la finalul lunii iunie, iar pe 2 iunie este ultima zi de cursuri pentru elevii care sunt in an terminal (a XII-a si a XIII-a).Inscrierea pentru sesiunea de vara se face in perioada 29 mai - 2 iunie 2023. In perioada 12 - 21 iunie 2023 are loc evaluarea competentelor, iar probele scrise se desfasoara intre 26 si 29 iunie. Afisarea primelor rezultate va avea loc pe 3 iulie, potrivit edupedu.ro. ... citeste toata stirea