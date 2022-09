Calendarul oficial al examenului de Evaluare Nationala 2023 a fost publicat. Prima proba va fi pe 19 iunie

Elevii de clasa a VIII-a vor incheia cursurile pe 9 iunie 2023, iar in data de 19 iunie vor incepe probele examenului de Evaluare Nationala.Evaluarea Nationala 2023 are loc in perioada 19 - 22 iunie, potrivit calendarului publicat in Monitorul Oficial. Inscrierea candidatilor se va face automat de catre secretariatele scolilor in perioada 6 - 9 iunie. Primele rezultate se vor afisa pe 28 iunie, iar cele finale, de dupa contestatii, pe 4 iulie 2023.Iata calendarul examenului de Evaluare ... citeste toata stirea