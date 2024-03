Calendarul sarbatorilor legale 2024. Cate zile libere mai au angajatii romani pana la sfarsitul anului

In 2024, Codul Muncii, legea care stabileste numarul zilelor libere acordate angajatilor romani, prevede 17 zile de sarbatoare legala pe care acestia le vor avea libere.Din cele 17 zile nelucratoare de sarbatoare legala doar 10 pica in timpul saptamanii.Prima zi libera care urmeaza, din acest an este ziua de 1 mai, cand se sarbatoreste Ziua Muncii si care va pica in timpul saptamanii, intr-o zi de miercuri.In acest an, cei care lucreaza la stat vor avea in plus; zilele de 2 mai, 16 august ... citește toată știrea