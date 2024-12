Calin Georgescu, despre decizia CCR privind anularea primului tur al alegerilor prezidentiale: "Este practic o lovitura de stat oficializata"

Calin Georgescu a comentat decizia CCR, care a decis anularea primului tur al alegerilor prezidentiale, cu doar doua zile inaintea celui de-al doilea tur.El a precizat ca statul roman a calcat in picioare democratia si ca este practic o lovitura de stat oficializata."In aceasta zi, statul roman a calcat in picioare democratia. Decizia CCR este practic o lovitura de stat oficializata.Statul este in coma indusa. Impreuna cu poporul am facut ce am zis - am scris istorie. Este momentul sa aratam ... citește toată știrea