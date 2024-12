Calin Georgescu iar delireaza! Ce amenintari a avut la adresa lui Iohannis: "Va garantez ca veti regreta orice decizie"

Intr-o postare pe Facebook, Georgescu l-a atacat in mod special pe noul ministru al Educatiei, Daniel David, despre care a spus ca vrea sa bage cipuri in creierul romanilor."Am aflat ca presedintele ilegitim a instaurat un guvern la fel de ilegitim. O haita politica se joaca cu democratia, iar aceasta haita va descoperi curand ca exista un cost al acestor decizii pe care le iau acum si le atrag atentia ca acest cost nu se va evalua in bani, ci in ani si ani de puscarie pentru ca haita politica ... citește toată știrea