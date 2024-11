Calin Georgescu "loveste din nou" cu o alta teorie a conspiratiei: Sucurile carbogazoase contin nanocipuri. Specialist: "E un caz de paranoia"

Calin Georgescu, castigatorul surpriza in primul tur al alegerilor prezidentiale, loveste din nou cu o teorie a conspiratiei dea dreptul hilara.Independentul care a luat peste 2 milioane de voturi pe 24 noiembrie 2024 este de parere ca sucurile carbogazoase contin nanocipuri si intra in organism ca "in laptop.""Este exact ce vor ei sa faca, au predat marfa de plastic, tot ce inseamna nanocipuri si intra in tine ca intr-un laptop", a declarat Calin Georgescu, la un podcast pe 27 octombrie. ... citește toată știrea