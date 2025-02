Calin Georgescu, luat pe sus de politisti direct din trafic. A fost dus la Parchetul General

Procurorii de la Parchetul General l-au ridicat miercuri pe Calin Georgescu. Procurorii au pus in aplicare un mandat de aducere, iar candidatul pro-rus este dus acum la Parchetul general. Georgescu a fost ridicat din trafic.Actiunea are loc in aceeasi zi in care Parchetul general a efectuat zeci de perchezitii la gruparea mercenarului Horatiu Potra, seful echipei de securitate a lui Calin Georgescu.Procurorii au gasit la perchezitii arme, munitie de asalt si peste un milion de dolari ascunsi ... citește toată știrea