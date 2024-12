Calin Georgescu s-a topit in fata Elenei Lasconi! De ce fuge de o dezbatere cu opozanta sa

Pana la sefii NATO, Calin Georgescu s-a topit in fata Elenei Lasconi, sustine gazetarul Cristian Tudor Popescu.Mai mult, el este de parere ca marele "barbat" Calin Georgescu "s-a topit ca magarul in ceata in fata Elenei Lasconi cand a fost vorba sa aiba o dezbatere, inaintea turului 2 al alegerilor prezidentiale."Curajosul, neatarnatul, barbatul, calaretul C. Georgescu, cel care ne spune ca se va lua de piept cu UE si NATO, din pozitia in picioare, nu in genunchi, ca o sa le arate el, ca se ... citește toată știrea