Calin Georgescu si ideile halucinante de "salvare" a Romaniei. Pro-rusul vorbeste despre conspiratia "Marea resetare"

Calin Georgescu a reusit sa castige primul tur al alegerilor prezidentiale, iar Romania s-a impartit in doua.In planul sau de "salvare" al Romaniei, Georgescu are cateva idei cu adevarat halucinante, aproape imposibil de pus in practica.Printre acestea se numara cea ca noi am intrat in Uniunea Europeana si NATO ca prostii, asta, in conditiile in care independentul a luat 3% din voturi din diaspora care a fugit in UE pentru o viata mai buna."Mult laudatele "cluburi selecte", NATO si UE, in ... citește toată știrea