Calitatea vietii in Cluj-Napoca nu a fost niciodata la cote mai inalte. Deja s-au inventat "apartamentele" cu etaj interior, la 16 metri patrati tot pachetul.Norocul este ca locuinta la oferta este in centru si 100% va "merge" bine la inchiriere in regim hotelier. Asa spatii mici si atat de prost compartimentate nu se gasesc nici in Londra, care este renumita pentru camerele mici la hotel."Oferim spre vanzare apartament cu 1 camera in zona Ultracentrala, zona P-ta Unirii.Se vinde mobilat si ... citeste toata stirea