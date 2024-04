Camera Deputatilor adopta un proiect de lege, in unanimitate, care prevede ca persoanele cu handicap vor avea acces gratuit in mijloacele de transport in comun, magazine, alte spatii, cu caini ghid, dupa ce un nevazator din Cluj a castigat mai multe proce

Camera Deputatilor adopta un proiect de lege, in unanimitate, care prevede ca persoanele cu handicap vor avea acces gratuit in mijloacele de transport in comun, magazine, alte spatii, cu caini ghid, dupa ce un nevazator din Cluj a castigat mai multe procese cu lanturi de magazine sau o companie de ride sharing care i-au interzis accesul cainelui.Proiectul de lege prevede intre altele asigurarea accesului liber si gratuit in toate locurile publice, inclusiv in locatiile in care se asigura ... citește toată știrea