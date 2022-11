Camion cu milioane de tigari de contrabanda prins in trafic in Cluj de procurorii DIICOT.Procurorii din Iasi au retinut ieri pentru 24 de ore un inculpat cercetat pentru comiterea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, contrabanda si folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se refera la alte marfuri sau bunuri ori la alte cantitati de marfuri sau bunuri decat cele prezentate in vama. Aceasta, dupa ce in octombrie mai ... citeste toata stirea