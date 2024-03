Campania electorala inca nu a inceput, dar Clujul e impanzit deja de corturi politice

Campania electorala incepe in luna mai, dar pana atunci, corturile politice unde se strang semnaturi au impanzit Piata Marasti. Partidele din Romania profita de ambiguitatea legilor pentru a "fura" startul campaniei electorale. In corturile unde se strang semnaturi se mai impart uneori si pliante.Purtate de vantul din ultimele zile acestea fac haos in oras, majoritatea fiind si prost ancorate.Potrivit calendarului anuntat de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), 10 aprilie este ... citește toată știrea