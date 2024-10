Campania electorala pentru alegerile parlamentare ia startul vineri, 1 noiembrie, la miezul noptii

Campania electorala pentru alegerile parlamentare incepe vineri, la ora 00,00, si se incheie la data de 30 noiembrie, la ora 7,00.Timp de 30 de zile, partidele, aliantele sau independentii intrati in cursa pentru un loc in noul Legislativ vor trebui sa convinga electoratul sa le acorde votul pe data de 1 decembrie.Candidaturile pentru parlamentare depuse in circumscriptiile electorale din tara au ramas definitive.La alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor, primarii le asigura ... citește toată știrea