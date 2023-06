Cea mai recenta campanie lansata de organizatorii Electric Castle, "Bontida Fever", a fost salutata de peste 300 de tineri care au raspuns provocarii de a-si face tatuaje cu numele initiativei, in schimbul unor abonanmente pe viata la festival, au anuntat organizatorii."Proba tatuajelor a fost doar una dintre provocarile incluse in campania Bontida Fever, lansata in urma cu 2 saptamani de Electric Castle. Raspunsul a fost mult peste asteptarile organizatorilor, fiecare zi aducand noi si noi ... citeste toata stirea