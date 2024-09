Campanie noua marca Somes Delivery. Asociatia care a adus Somesul in viata orasului cere Primariei sa cumpere si sa restaureze ultima cladire din Cluj care explica numele si vechea utilizare a Canalului Morii

Initiativa Somes Delivery, cea careMoara de Hartie sau Moara Iezuita este cea mai veche cladire cu caracter industrial din Cluj-Napoca. A fost construita in secolul al XVIII-lea de catre ordinul iezuit si se afla in Parcul Rozelor, langa Canalul Morii.Este ultima cladire care mai explica numele Canalului Morii si pastreaza memoria utilizarii sale initiale.Canalul a rezultat in urma regularizarii unor brate ale Somesului tocmai in scopuri hidrotehnice, iar anterior au existat si mori mai ... citește toată știrea