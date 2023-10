Canalul Morii in zona cartierului Marasti este sub orice critica. Oamenii arunca gunoiul direct in apa, indiferent de dimensiunea acestuia. Primaria a promis de nenumarate ori ca paraul va fi "readus la viata", insa pana atunci lucrurile sunt lasate asa cum sunt, iar zona ramane o parte urata a orasului."Mi se pare mie sau Canalul Morii in zona cartierului Marasti are nevoie de un pic de atentie?", a transmis un clujean pentru "Clujul civic".Oamenii au facut si sesizari de nenumarate ori, ... citeste toata stirea