Cand ar putea fi externat indragitul actor clujean Florin Piersic: "Este clar ca pentru dumnealui cel mai bine este sa fie acasa"

Florin Piersic ar putea fi externat in aceasta saptamana. Marele actor, in varsta de 88 de ani, va merge in carje si va avea nevoie de tratament si acasa, transmit medicii de la Spitalul Foisor din Capitala.Florin Piersic a fost supus la trei operatii din cauza unei infectii care s-a extins in corp."Nu e un proces simplu, nu e un lucru care sa se rezolve repede, pentru ca vorbim de piesele unui puzzle, dar vestile sunt bune si cand spun asta ma refer la evolutia care e una buna. Discutia ... citește toată știrea