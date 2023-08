Primaria Negreni a anuntat cand va avea loc Targul de la Fechetau.Editia din acest a faimosului targ de toamna se va tine in perioada 5 - 8 octombrie 2023.Targul de la Negreni este foarte popular si este cunoscut sub numele Targul de la Fechetau (din maghiara). Originile sale dateaza din Evul Mediu, cand in zona mergeau ciobanii din Muntii Apuseni pentru a se aproviziona. Oficial, targul se tine din anul 1815.La Negreni, in luna iuni are loc si Targul Coaselor sau Targul de Vara de la ... citeste toata stirea